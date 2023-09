Radamés Martins em A Fazenda 2023: saiba quem é a participante

Com passagem pelo futebol cearense, o jogador do Brasiliense (DF) é ex-noivo da atriz e influenciadora Viviane Araújo; conheça Radamés Martins

Com a confirmação dos participantes para a 15ª edição da Fazenda, Radamés Martins, de 37 anos, é volante do Brasiliense (DF) e também é reconhecido por ter se relacionado durante 10 anos com a ex-peoa e campeã da 5ª temporada da Fazenda, Viviane Araújo.

Radamés Martins: relacionamento com Viviane Araújo



Apesar de atuar em vários times com prestígio nacional, o principal reconhecimento do jogador é ter se relacionado por 10 anos com a atriz Viviane Araújo.

Viviane também participou do reality no ano de 2012 e se consagrou campeã daquela edição, faturando o valor de R$ 2 milhões. A atriz, por conta desta edição, mantém até então o recorde de campeã com maior índice de votos na final, com 84%.

Mesmo com uma década juntos, o fim do relacionamento do atleta com a atriz terminou de forma polêmica em 2017. Radamés chegou a entrar com um processo judicial contra Viviane, o jogador pediu a divisão do valor de um imóvel em que a atriz morava.

A Fazenda 2023: Quando começa, onde assistir e horários da 15ª edição do reality da Record; VEJA

Radamés Martins: passagem pelo futebol cearense



O jogador teve uma passagem pelo futebol cearense no ano de 2013. Ele disputou um total de 15 partidas pelo time de Juazeiro do Norte e marcou dois gols. Neste ano, o clube teve seu melhor ano no âmbito nacional, ficando apenas a um ponto do acesso para a principal divisão do futebol brasileiro.

Apesar da pouca quantidade de gols, Radamés foi decisivo em suas participações; os dois gols foram marcados justamente em vitórias por 2x1 para o verdão do cariri, sendo assim importante para a trajetória da equipe durante a temporada.