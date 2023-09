Yuri Meirelles na Fazenda 15: conheça modelo do clipe de Anitta

O novo participante do reality show é conhecido por sua participação no videoclipe "Funk Rave" de Anitta; saiba o que esperar de Yuri Meirelles na Fazenda 15

Antes de estrelar alguns clipes com a brasileira Anitta , Meirelles mantinha uma empresa com o irmão Lucca, da qual ainda faz parte.

O novo peão possui mais de 200 mil seguidores e revelou estar “muito feliz com a oportunidade”. “Vou me divertir, vou jogar o jogo e espero, se Deus quiser, sair com esse prêmio aí de R$ 1,5 milhão pra casa”, completa.

“Trabalhamos juntos (Lucca e Yuri) já há seis anos. Sempre me vi trabalhando com gestão de empresas e marketing, mas, também, fazendo conteúdo para redes sociais e jobs como modelo”, disse em entrevista à revista Quem.

A Fazenda 2023: VEJA a lista de confirmados da 15ª edição do reality

Yuri Meirelles na Fazenda 15: trabalho com Anitta

A oportunidade de trabalhar com Anitta surgiu por meio de uma mensagem. “Eu estava ocupado, trabalhando, a mulher (produtora) me ligou, a gente conversou e tal, me contou mais do projeto... Eu achei legal e fui”, comentou ao programa “Fofocalizando” do SBT.

Em entrevista ao Gshow, Yuri Meirelles foi só elogios para a cantora. “Ela é muito gente como a gente. Ela zoa, brinca e deixa tudo mais descontraído”, disse.

Yuri Meirelles na Fazenda 15: imagem vazada e fama

Quando as cenas do clipe de Anitta foram vazadas, uma delas chamou a atenção dos internautas — a cantora simulando uma relação sexual oral com o modelo. Yuri chegou a criticar os comentários, ressaltando o profissionalismo.