A Fazenda 2023: quando acaba o reality?

A Fazenda: confira a previsão de quando o reality show termina Crédito: Reprodução/Instagram

O reality show "A Fazenda 2023" estreia oficialmente dia 19 de setembro e tem previsão de acabar em dezembro, pois o confinamento tem cerca de três meses de duração. No entanto, ainda não há informações do dia exato que será a grande final. A 15ª edição contará com 18 participantes e mais dez pessoas no paiol, que serão votadas para fazer parte do elenco fixo. O programa vai ao ar todos os dias na RecordTV às 22h30min.

A Fazenda: veja lista de participantes confirmados Liberada hoje, 14, a lista de participantes confirmados para A Fazenda 2023 será revelada ao longo do dia. Das 9h da manhã às 19h da noite, os nomes serão divulgados conforme conograma. O reality show, com pré-estreia prevista para segunda, 18, está na sua 15° edição e conta com a presença de 18 participantes na casa e dez no Paiol. A Fazenda 15: lista de nomes confirmados Veja os nomes já divulgados abaixo e leia detalhes a seguir: André Gonçalves

O ator já fez várias novelas, e é Ex-marido de Danielle Winits. Gonçalves já foi preso por não pagar pensão. Kally Fonseca Vocalista da banda Cavaleiros do Forró.

Lily Nobre Filha do cantor Dudu Nobre e da Adriana Bombom. Nathalia Valente

Ficou famosa no TikTok por fazer uma rotina fitness. Rachel Sheherazade Já foi âncora do principal telejornal do SBT, além de já ter passado pela Globo e pela Record.