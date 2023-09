A Fazenda 2023: quanto ganha o campeão? Veja premiação

A premiação será a mesma das últimas sete edições. Além do prêmio principal, o segundo colocado irá ganhar um carro 0 km.

Mais uma edição de A Fazenda irá iniciar e visando quem será o 15º ganhador do reality show , a produção anunciou o prêmio de R$ 1,5 milhão, além de R$ 500 mil distribuídos no decorrer da temporada.

Os participantes, em diante, não terão prêmios garantidos, a não ser que os tenham adquirido conforme provas conquistadas no decorrer da edição.

A Fazenda: premiação dos campeões durante as edições:

Nas duas primeiras temporadas (2008 e 2009), o prêmio foi de R$ 1 milhão. (Dado Dolabella e Karina Bacchi)

Da Fazenda 3 até a Fazenda 8 (2010 - 2015), o prêmio dobrou para R$ 2 milhões. (Daniel Bueno, Joana Machado, Viviane Araújo, Bárbara Evans, DH Silveira e Douglas Sampaio)

Da Fazenda 9* até a temporada atual (2017 - 2023), o prêmio total "permaneceu" em R$ 2 milhões, mas o valor direcionado para o campeão foi de R$ 1,5 milhão e R$ 500 mil divididos em provas distintas ao longo da temporada. (Flávia Viana, Rafael Ilha, Lucas Viana, Jojo Todynho, Rico Melquiades e Bárbara Borges)

*em 2016, a Record decidiu por não transmitir o reality

A Fazenda: próxima temporada

A 15ª edição da A Fazenda irá iniciar na próxima terça-feira (19) com todos os participantes já definidos, mas a pré-estreia irá acontecer um dia antes com o anúncio dos participantes do paiol.

A todo serão 18 participantes que irão iniciar o reality, e outros quatro participantes irão entrar através de votação entre os integrantes do paiol.

