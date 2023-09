André Gonçalves na Fazenda 15: conheça participante e suas polêmicas

André Gonçalves: conheça o participante de A Fazenda 2023 Crédito: Reprodução / Record / Divulgação A Fazenda 15

Conhecido por atuar em novelas globais, André Gonçalves é um dos participantes confirmados na 15ª de A Fazenda. Recentemente separado de Danielle Winits, com quem teve um relacionamento de 7 anos, ele voltou aos holofotes midiáticos após anunciar o divórcio. Com 46 anos de idade, André começou na profissão de ator no grupo Teatro do Oprimido, de Augusto Boal e Cecília Loyola. Ele atuou em novelas como Caminho das Índias, Salve Jorge, Senhora do Destino e Alma Gêmea, ambas da TV Globo. A Fazenda 2023: Quando começa, onde assistir e horários da 15ª edição do reality da Record

Confira abaixo mais sobre a carreira, a vida e as polêmicas envolvendo André Gonçalves. André Gonçalves em A Fazenda 2023: carreira de ator Em 1989, André estreou na TV interpretando o personagem Breno Gomes Batista, na minissérie Capitães de Areia. Após a sua estreia, André angariou inúmeros papéis no cinema e na televisão brasileira.Por conseguinte, atuou em novelas como A Próxima Vítima (1995), Senhora do Destino (2004), Alma Gêmea (2005), Paraíso Tropical (2007), Caminho das Índias (2009), Morde e Assopra (2011), Amor Eterno Amor (2012), Salve Jorge (2012) e Geração Brasil (2014).[ Já foi premiado na categoria de Melhor Ator Coadjuvante no Melhores do Ano de 2011, pelo seu trabalho na novela Morde e Assopra. Seu papel mais recente foi na série Impuros, original da plataforma der streaming Star+.

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp André Gonçalves em A Fazenda 2023: vida pessoal e relacionamentos

Desde 1991, quando o ator passou a ganhar mais reconhecimento no meio midiático, André passou por diversos relacionamentos com mulheres também famosas. Na lista, há desde atrizes a uma jornalista. Com algumas delas, já teve filhos e até mesmo já foi processado por não pagar a pensão alimentícia de um deles.