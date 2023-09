A Fazenda 15: Modelo que simulou sexo com Anitta em clipe é confirmado

"Espero conhecer uma galera maneira lá, fazer novas amizades e aproveitar cada momento lá. Vou me divertir, vou jogar o jogo e espero que, se Deus quiser, sair com esse prêmio aí de R$1,5 milhão para casa. Conto com a torcida de vocês e espero que gostem", diz no vídeo de anúncio.

O modelo ficou conhecido após estrelar o polêmico clipe de “ Funk Rave ”, música de Anitta lançada no mês de junho, no qual realiza um suposto sexo oral com a cantora .

Durante a gravação do videoclipe, suposta cena de sexo oral realizada pela cantora viralizou em janeiro, quando a produção foi filmada na Tijuquinha, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. No corte final da obra, o ato sexual não aparece em evidência e a interação dela com o modelo Yuri Meirelles é intercalada por imagens de frutas como banana e tangerina.

"Sempre era essa a ideia. Sempre foi esse tipo de cena desde o início. Para ter as conotações, as frutas, o trem, a banana. Sempre esteve no roteiro. Pena que estragaram a ideia vazando os vídeos dos bastidores. A ideia sempre foi fazer conotações. E também gravamos para uma possível parceria com uma marca, mas não acabou rolando. Essa cena era para ser do jeitinho que é. Não era para ser nada demais! Mas estou acostumada. Estou na chuva para me molhar! Não mudaria por conta de nada nem ninguém", afirmou Anitta à época.

