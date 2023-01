Anitta fala sobre cena de sexo oral: 'Faço o que me dá vontade'

Cantora respondeu as críticas após vazamento de um vídeo em que encena sexo oral com o modelo Yuri Meirelles; Anitta está gravando novo clipe no Rio de Janeiro

A cantora Anitta rebateu as críticas que recebeu após uma encenação de sexo oral do seu novo clipe vazar na última quinta-feira, 26, no Rio de Janeiro. No vídeo, Anitta contracena com o empresário e modelo Yuri Meirelles.

"Precisam ver o resultado para entenderem do que se trata. Infelizmente não temos como controlar que as pessoas façam vídeos e soltem. O que podemos esperar agora é a galera ver o resultado desse trabalho", defendeu Anitta, em entrevista ao site Splash. "Faço o que me dá vontade e as pessoas têm duas opções: curtir e seguir, ou não", disse ela.

O vazamento esteve entre os principais tópicos nas redes sociais na última semana e, na avaliação da cantora, antecipa um “grande sucesso”. "Acho que é só um sinal de que a galera vai adorar. Quando dá essa 'gordurinha' (repercussão), é porque vai dar certo", aposta.

Na ocasião, também se autodeclarou uma artista “que luta pela liberdade sexual”. "Cheguei a conclusão de que sou uma artista que luta pela liberdade sexual e é contra a hipocrisia. Acho que, durante todos esses anos de carreira, vi muita hipocrisia acontecer.", declarou Anitta.

"Uma cena assim em um filme, ninguém julga. Ninguém coloca o ator nessa posição de crítica, né? As pessoas nem sabem para o que filmei e já vão me colocando numa posição. Infelizmente, estou acostumada", desabafou a cantora.

Novo clipe de Anitta

Gravado em uma comunidade na Zona Oeste do Rio, o objetivo do clipe, segundo a cantora, é leva o público a loucura. "A música fala de você fazer loucura, perder a cabeça. E é exatamente essa a sensação que o clipe causa: você olhar o clipe e pensar 'aonde a Anitta estava com a cabeça quando ela fez esse clipe?'. É exatamente esse o conceito. É sobre isso que tô cantando na música, do nada bater uma doideira na cabeça e você fazer", explica a cantora, em áudio vazado nas redes sociais.

