A Fazenda 2023: veja a lista de confirmados da 15ª edição do reality

Liberada hoje, 14, a lista de participantes confirmados para A Fazenda 2023 será revelada ao longo do dia. Das 9h da manhã às 19h da noite, os nomes serão divulgados conforme conograma. O reality show, com pré-estreia prevista para segunda, 18, está na sua 15° edição e conta com a presença de 18 participantes na casa e oito no Paiol.



O anúncio, seguindo um cronograma, começa às 9h e tem término previsto para as 19h. Os peões já foram revelados em divulgações às 9h, 11h, 13h, 14h30 e 15h30. Os próximos horários serão 17h30 e 19h. Veja os nomes já divulgados abaixo e leia detalhes a seguir: