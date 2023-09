VMA 2023: Anitta vence na categoria de Melhor Videoclipe Latino com "Funk Rave"

Além do prêmio, a cantora fez uma performance com um mix de canções de seu novo álbum "Funk Generation: A Favela Love Story"

Crédito: Mike Coppola/Getty Images for MTV

Anitta venceu o prêmio de Melhor Vídeoclipe Latino do Video Music Awards (VMA) na noite desta terça-feira, 12, em uma cerimônia em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ela concorreu contra Rosalía, Bad Bunny e Shakira com o clipe de “Funk Rave”. A cantora, além disso, fez uma performance três minutos com um mix de canções de seu novo álbum "Funk Generation: A Favela Love Story".

“Eu não consigo acreditar”, disse a cantora, durante o discurso de agradecimento. “Brasil nós estamos aqui de novo. Pela segunda vez. Agradeço muito aos meus fãs, sem vocês eu não seria nada”.

Ano passado, Anitta já tinha vencido o prêmio pela música “Envolver”, que, na época, chegou ao topo da parada global do Spotify.