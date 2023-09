Ganhadores de A Fazenda: veja os campeões de todas as edições

A nova edição de A Fazenda estreia dia 18 de setembro, com 22 peões disputando o prêmio. Confira todos os ganhadores do reality

A Fazenda 1: Dado Dolabella

O ator e cantor Dado Dolabella foi o primeiro campeão do reality com 83% dos votos do público na final.



A Fazenda 2: Karina Bacchi



A atriz Karina Bacchi derrotou André Segatti na final e conquistou 56% dos votos. Ela não voltou a atuar depois de sua participação no reality. Até 2020, ela estava dedicada ao seu canal no Youtube, em que falava sobre sua vida pessoal e maternidade.



A Fazenda 3: Daniel Bueno



O modelo Daniel Bueno foi o grande vencedor da terceira edição do reality show com 44% dos votos. Ele levou para casa o prêmio de R$2 milhões.



A Fazenda 4: Joana Machado



A modelo Joana Machado disputou a edição que teve Monique Evans e Raquel Pacheco (conhecida com “Bruna Surfistinha”). Em uma final só com mulheres, Joana foi a vencedora com 48% dos votos.

A Fazenda 5: Viviane Araújo



Viviane Araújo venceu Felipe Folgosi e Léo Aquilla na final de A Fazenda 5 com 84% dos votos. Ela teve a maior porcentagem de votos da história do reality.

A Fazenda 6: Bárbara Evans



Bárbara Evans foi campeã em 2014, com 50% dos votos. Ela é filha da ex-Fazendeira Monique Evans. Após o reality, participou da minissérie “Dois Irmãos”, na Globo, em 2017, e do “Dancing Brasil”, na Record, em 2018. Atualmente está casada com o empresário Gustavo Theodoro, com quem tem uma filha e está grávida de gêmeos.