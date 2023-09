Jojo Todynho quer adotar criança da Angola após viagem: ‘É meu filho’

Jojo Todynho afirma ter encontro inexplicável com menino angolano e inicia processo de adoção

Nas redes sociais, a influenciadora contou que foi ao país com um único propósito de doar materiais didáticos e de alimentação, mas tudo mudou quando viu o menino.

“Depois que o professor colocou ele de frente para mim, foi assim, chego a me arrepiar, foi surreal. Eu olhei para ele e falei: 'esse menino é meu filho '. O olho dele brilhava, ele falando para mim... foi uma conexão diferente, não tem explicação”, relatou nesta segunda-feira, 11.

A influenciadora Jojo Todynho revelou o desejo de adotar um menino angolano após sua visita ao país. Segundo Jojo, o encontro com o menino foi “arrepiante” e teve a certeza que era seu filho.

“Eu falei assim: 'e se eu quiser te levar embora?', ele falou: 'eu vou embora com você'. Agora, o José (presidente da associação) vai fazer o contato com a família, com todo mundo, para ver como é que vai ficar, para ver se a gente consegue fazer um processo de adoção. Vou rezar para que a família aceite eu trazer ele embora para cá", conta.

"Eu só sabia chorar, gente. Ele me homenageando e eu só sabia chorar. Se tudo der certo eu vou adotar o Francisco. Ele vai ser o meu filho. Vou dar a ele uma oportunidade de educação melhor, de uma vida melhor. Não estou dizendo que ele não recebe amor e carinho da família, mas também vai receber muito amor e carinho aqui da minha família e dos meus amigos. Foi amor à primeira vista. Fiquei com a história da Glória Maria na cabeça”, declarou.

Após críticas negativas nas redes sociais, a cantora rebateu os comentários sobre a adoção e a família biológica do menino. "Por isso que pedi para fazer um levantamento. Não sei a situação que ele vive. Vão fazer o levantamento e vamos perguntar para família se eles aceitam eu adotar ele, para dar uma vida melhor, uma estrutura", declarou nos stories do Instagram.

Caso o processo de adoção não se concretize, Jojo disse que quer ser madrinha de Francisco. "Se a família falar que sim, ele vem para o Brasil. Se falar que não, vou ajudar ele. Amadrinho, viro madrinha dele e abençoo ele daqui. E toda vez que eu estiver em Angola e de alguma forma estar presente na vida dele, pois foi algo que não sei explicar", pontuou.

