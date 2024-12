Os destaques na arte e cultura do Ceará em 2024; veja retrospectiva

No centro, Rodger, Fausto e Téti em registro de bastidores da participação da artista em show de 70 anos do músico Manassés / Crédito: Divulgação

Com páginas deste caderno dedicadas a retrospectivas de música, cinema, literatura e TV, por que, então, uma específica para o Ceará? A verdade é que talvez fosse necessário uma edição do jornal inteira para abarcar essa produção artística e cultural, que extrapola os limites delimitados para cada gênero. Entre efemérides, comemorações, inaugurações e partidas, o ano de 2024 ressignificou conceitos e incorporou novos nomes ao portfólio do que é tido como cultura cearense. Manifestações, homenagens, lançamentos e tendências que fogem do esperado figuram entre os acontecimentos que preencheram os 366 dias do ano.

Os destaques na arte e cultura do Ceará em 2024: Entre avanços e cobranças No campo das políticas públicas, o ano foi marcado por avanços atrelados a cobranças cada vez mais contundentes por parte da classe artística. Em maio de 2024, ocorreram diversas manifestações de artistas do Ceará direcionadas à Secretaria de Cultura do Estado (Secult-CE), devido aos atrasos no pagamento dos editais realizados com a verba proveniente da Lei Paulo Gustavo (LPG). Relembre: Lei Paulo Gustavo: apenas 11% do orçamento foi aplicado no Ceará Ao todo, foram 22 editais anunciados no dia 24 de agosto de 2023 pelo Governo do Estado e pela Secult-CE, que somavam R$95 milhões em recursos distribuídos. Até maio de 2024, a classe artística relatava um período de 10 meses sem retorno. Na última atualização, realizada pelo O POVO em 29 de julho de 2024, o repasse dos recursos no cenário estadual estava em 23% do total.

Em abril, também foi divulgado o Novo Programa de Aceleração de Crescimento (PAC), que visa retomar obras paradas, acelerar reformas em andamento e realizar novos empreendimentos, com investimento total de R$1,7 trilhão. Com a medida, o Estado foi selecionado para receber equipamentos culturais em 15 cidades e quatro projetos de engenharia para a recuperação de patrimônios culturais, como um museu para a Festa do Pau da Bandeira, em Barbalha. Mirando a premissa de descentralizar o acesso à cultura, em novembro, o Governo do Estado do Ceará, por meio da Secult-CE, realizou o lançamento do programa Ceará Criativo. Segregado em três eixos — Plataforma de Formação, Plataforma de Negócios e Programa de Mobilidade Artística — o programa contempla artistas de diferentes linguagens, como música e circo. Com itinerância em dez municípios cearenses, o programa realizou 26 formações em quatro meses de desenvolvimento, abrangendo localidades como Acaraú, Guaramiranga, Icapuí, Maranguape, Quixadá, Russas, Salitre, Senador Pompeu e Tururu. Os destaques da TV em 2024; veja retrospectiva do ano

Os destaques na arte e cultura do Ceará em 2024: As sete décadas da UFC Eleita a melhor instituição de ensino superior do Norte e Nordeste do Brasil pelo ranking Times Higher Education (THE), a Universidade Federal do Ceará (UFC) completou 70 anos de fundação em 2024, com um legado que atravessa o tempo. Como parte das comemorações, a edição 2024-2025 do Anuário do Ceará, realizado pela Fundação Demócrito Rocha (FDR) e promovido pelo Grupo de Comunicação O POVO, homenageia as sete décadas da primeira instituição universitária do Estado, com uma edição especial e um capítulo dedicado à UFC. Ao longo do ano, também foi consolidado o projeto “Caravana UFC 70 Anos”, que, em parceria com O POVO e a FDR, percorreu 52 municípios cearenses, aproximando a universidade das comunidades e destacando o impacto de seus egressos, pesquisas e projetos de extensão. O resultado foi consolidado em 20 documentários, um livro-reportagem com mais de 300 páginas e uma exposição com 300 fotos.