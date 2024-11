Governo do CE lança programa para circulação da cultura cearense

Governo do Estado lança Ceará Criativo, programa para difusão da cultura e artes cearense (Foto: Fernanda Barros/O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

O Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria da Cultura do Estado (Secult), realizará nesta sexta-feira, 22, o lançamento do programa Ceará Criativo. O evento acontecerá na Pinacoteca do Ceará, às 18 horas. O programa traz como objetivo o fortalecimento da economia criativa cearense, assim como também a projeção de artistitas e grupos locais para o mercado nacional. Com isso, seriam incentivados a mobilidade e difusão nacional e internacional da cultura do Estado.

São três eixos que o organizam: Plataforma de Formação, Plataforma de Negócios e Programa de Mobilidade Artística, contemplando artistas de diferentes linguagens, como música e cinco.

O evento de lançamento, que pretende reunir diferentes representantes da cultura do estado, contará com um momento de explicação sobre a nova política pública e as possibilidades que surgem a partir dela. Durante o coquetel, haverá a apresentação do show “Canto da Jandaia – Um olhar sobre a música cearense”. O lançamento do Ceará Criativo é gratuito, com confirmação de presença pelo e-mail disponibilizado pela Secretaria (plataformacearacriativo@gmail.com).

Entenda os eixos do Ceará Criativo O eixo “Plataforma de Formação”, por exemplo, é voltado para ofertar capacitação e qualificação aos artistas cearenses. Nele, ocorrerão treinamentos especializados e consultorias destinadas ao público alvo da política. A Secretaria da Cultura também prevê que ele promova a cultura cearense em grandes eventos, gere empregos e renda no setor cultural, e fortaleça a identidade cultural do Estado. Já a “Plataforma de Negócios” será como um escritório de atendimento permanente de suporte. Nela, serão realizadas rodadas de negócios que visam conectar os artistas com investidores e compradores da área.