Rodger Rogério e Gero Camilo serão homenageados no 34º Cine Ceará

O 34° Cine Ceará realiza abertura com homenagem a UFC e os atores Rodger Rogério e Gero Camilo Crédito: Cine Ceará/divulgação

O Cineteatro São Luiz recebe no sábado, 9, a abertura do 34° Cine Ceará. Nesta edição, o evento realiza homenagens aos atores cearenses Rodger Rogério e Gero Camilo. Rodger e Gero dividem suas carreiras entre a música e a atuação. O primeiro, com 80 anos completados este ano, faz parte da geração de artistas conhecida como Pessoal do Ceará, teve músicas gravadas por Ney Matogrosso e Fagner, e dividiu com Teti o emblemático disco "Chão Sagrado" (1974). No cinema, Rodger atuou em filmes como "Pacarrete" e "Bacurau". É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O fortalezense Gero Camilo gravou dois discos - "Canções de Invento" (2008) e "Megatamainho" (2014) - e fez uma longa carreira na TV, cinema e teatro. Entre seus papeis mais marcantes estão os filmes "Carandiru", "Bicho de sete cabeças" e "Mussum, o filmis".

Cine Ceará homenageia a UFC Além dos artistas, a Universidade Federal do Ceará (UFC) também recebe o Troféu Eusélio Oliveira pelos 70 anos desde a fundação. A premiação será entregue ao reitor da instituição, professor Custódio Almeida. A instituição mantém parceria com o Cine Ceará desde 1991, quando o evento foi lançado como Festival Vídeo Mostra Fortaleza, e permanece com seu apoio institucional desde então com a Casa Amarela Eusélio Oliveira. Neste ano, após a solenidade deve ser exibido o primeiro dos seis filmes da Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem.

No cineteatro os longas e curtas da Mostra Olhar do Ceará também serão exibidos entre os dias 10 a 14, a partir das 14 horas. Os debates estão previstos para às 16 horas na Sala Seu Vavá, no quinto andar do equipamento. A programação será estendida também ao Cinema na Praça, com outras obras audiovisuais, que diariamente serão exibidas na Praça do Ferreira, em frente ao São Luiz. O evento ainda conta com o apoio da Caixa Cultural Fortaleza, que deve sediar as mostras Social Melhor Idade, Acessibilidade e O Primeiro Filme a Gente Nunca Esquece.

Cine Ceará no Streaming e na estrada Como na edição passada, a Itaú Cultural Play, plataforma de streaming voltada para o cinema brasileiro, exibe um recorte dos filmes que estão no 34º Cine Ceará. Os filmes ficam no catálogo de 9 a 22 de novembro. O Cine Ceará também circula em duas itinerâncias. Uma delas exibidas pelo CCBNB Fortaleza e CCBNB Cariri, em Juazeiro do Norte, e CCBNB Sousa, na Paraíba. A outra deve acontecer entre novembro e fevereiro, com circulação por dez cidades do interior do Ceará. O evento abre espaço para a oficina Cinema Queer, ministrada pelo o professor e crítico de cinema Bruno Carmelo entre os dias 11 a 14 de novembro. As inscrições estão disponíveis no site do festival e seguem até terça-feira, 5.