Guitarrista cearense Cristiano Pinho morre nesta quarta-feira, 3

Morreu nesta quarta-feira, 3, em Fortaleza, o músico e produtor Cristiano Pinho. Um dos guitarristas mais atuantes da cena cearense, ele tocou com nomes como Fagner, Kátia Freitas, Amelinha, Fausto Nilo e Ednardo.

Natural de Viçosa do Ceará, Cristiano começou a tocar guitarra aos 12 anos e estudou harmonia e improvisação na Escola Ian Guest de Aperfeiçoamento Musical, no Rio de Janeiro, e graduou-se em Música na Universidade Estadual do Ceará (Uece).

