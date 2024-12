Fagner comemora 50 anos de carreira com show em Fortaleza

No repertório, estão sucessos como "Mucuripe", "Espumas ao Vento", "Borbulhas de Amor" e "Revelação" . O cearense também irá apresentar canções inéditas do álbum "Além Desse Futuro", lançado em agosto.

O cantor Fagner celebra a trajetória musical com o show "Fagner 50 Anos" . O evento acontece no dia 11 de janeiro, às 19 horas, no Iguatemi Hall.

A venda de ingressos começa nesta quarta-feira, 11, a partir das 12 horas, no site Bilheteria Virtual e na bilheteria física do Iguatemi Hall.

As entradas podem ser adquiridas por valores entre R$ 100 (pista) e R$ 1.800 (mesa para 4 pessoas). Também é possível comprar o ingresso solidário, que custa a partir de R$ 140 com 1 kg de alimento.

Fagner celebra 50 anos de trajetória

Expoente da cena cultural do Ceará da década de 1970, Fagner celebra meio século de caminhada na música com o disco "Além Desse Futuro". O projeto do artista é disponibilizado para o público dez anos depois do último álbum de inéditas, intitulado "Pássaros Urbanos" (2014).