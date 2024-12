Joelma é confirmada no Réveillon de Fortaleza 2025

Considerada a Rainha do Calypso, Joelma faz show no mês de agosto no Iguatemi Hall, em Fortaleza / Crédito: Divulgação

A cantora Joelma irá se apresentar no Réveillon de Fortaleza 2025. A informação foi divulgada pela Prefeitura nas redes sociais neste sábado, 28, com um vídeo do anúncio feito pela própria artista. Festa ocorrerá na próxima terça, 31, no aterro da Praia de Iracema. A Prefeitura também informou que o show do cantor Henry Freitas está cancelado “por questões logísticas”

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Aproveitamos para informar que, por questões logísticas, a apresentação do artista Henry Freitas não acontecerá no Réveillon 2025. Mas fiquem tranquilos, porque com certeza não faltarão oportunidades para curtir esse show!”, comunicou a Prefeitura da gestão Sarto.

Até o momento, além da Joelma, outras cinco atrações artísticas estão confirmadas para o show da virada de Fortaleza: Vanessa da Mata

Paralamas do Sucesso

Matuê

Pedro Sampaio e

Paulo Benevides. Réveillon de Fortaleza 2025: Saiba as mudanças na programação Inicialmente, a Prefeitura da capital cearense havia comunicado que o Réveillon seria celebrado por três dias consecutivos, como havia ocorrido no ano anterior.



No anúncio feito em setembro, durante coletiva na Ponte dos Ingleses, Alexandre Pereira, secretário da pasta de Turismo, disse que os cachês dos artistas seriam patrocinados pela iniciativa privada. “Garanto a vocês: será um mega evento com toda qualidade artística e de estrutura com a qual todos nós estamos acostumados. Teremos o Réveillon mais lindo na orla mais linda do Brasil”, disse Sarto no momento de divulgação das atrações em setembro.

Porém, o prefeito José Sarto informou que Fortaleza teria apenas um dia de show de Réveillon - a ser realizado na próxima terça, 31 - devido a falta de patrocínio da iniciativa privada para o pagamento dos cachês dos artistas. "Fomos em busca de patrocínios da iniciativa privada para pagar os cachês dos artistas (...) Mas essas parcerias são insuficientes para pagar todas as atrações anunciadas para esta edição. O que nos levou à decisão necessária e equilibrada de realizar um dia de festa na virada do ano, no aterro da Praia de Iracema e não mais os três dias anunciados.", justificou Sarto em comunicado. Embora reste menos de três dias para realização do evento, a programação atualizada com todos os horários ainda será publicada pela Prefeitura.

As atrações canceladas Marisa Monte com participação especial de Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes



Simone Mendes



Diogo Nogueira



Pabllo Vittar



Taty Girl

Confira o anúncio da participação da cantora Joelma: Joelma substitui Henry Freitas no Réveillon de Fortaleza A cantora Joelma retorna a Fortaleza depois de quatro meses. Em agosto, ela realizou show na arena Iguatemi Hall. Reconhecida nacionalmente por liderar a banda Calypso até 2016, a paraense eternizou sucessos como "Voando Pro Pará", "A Lua Me Traiu" e "Dançando Calypso".