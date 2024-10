Emiliano Queiroz deve dar nome a novo teatro em Fortaleza

Emiliano Queiroz dá nome a teatro localizado no Centro de Fortaleza Crédito: Tatiana Fortes em 21/06/2015

Localizado no Centro, na avenida Duque de Caxias, o Teatro Sesc Emiliano Queiroz foi fundado em 2000. Sendo o primeiro teatro Serviço Social do Comércio (Sesc) no Ceará, o equipamento cultural foi palco de inúmeras apresentações durante os anos de funcionamento. Novo Teatro Sesc Emiliano Queiroz ainda não possui data de inauguração Fechado desde a pandemia de covid-19, o equipamento cultural que era instalado no Centro deve ser reaberto em novo endereço. Conforme o Fecomércio Ceará, o teatro que levará o nome do ator será reinaugurado próximo ao Mercado dos Pinhões, na Praça Visconde de Pelotas, também no Centro de Fortaleza.

O anúncio do novo endereço do equipamento foi feito em julho deste ano, durante a abertura da exposição "Emiliano Queiroz: de Aracati para o Mundo". Presidente do Sistema Fecomércio, Luiz Gastão revelou em julho que, no espaço, será construído o Centro Cultural do Sesc, onde irá abrigar o novo Teatro Sesc Emiliano Queiroz.