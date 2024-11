Acidum Project inaugura exposição visual em galeria de Fortaleza

Aberta na Cave Galeria, localizada no bairro Meireles, a mostra visual conta com pinturas, esculturas e desenhos que debatem as temáticas acerca da espiritualidade.

As obras trazem texturas inspiradas na arquitetura tradicional do Nordeste e possuem cores que destacam as vibrações do “tempo e espaço”.

“Mantra” fica em cartaz até o dia 11 de janeiro de 2025, com visitação aberta de terça a sexta-feira, das 13 às 19 horas, e sábado, das 10 às 14 horas.