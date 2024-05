Morre Azuhli, artista plástica cearense, aos 29 anos Crédito: Reprodução/Kic Birô Digital

A artista plástica cearense Luíza Veras, conhecida profissionalmente como Azuhli, faleceu nesta quarta-feira, 15. A informação foi comunicada por familiares e amigos nas redes sociais nesta quinta-feira, 16.

O comunicado informa que uma homenagem será prestadaà artista, organizada por familiares e amigos, nesta quinta-feira, 16, a partir das 19 horas, na Funerária Alvorada, no bairro José Bonifácio. O sepultamento ocorrerá no Cemitério Parque da Paz, às 10 horas, no sábado, 18. Nascida e criada em Fortaleza, Luíza Veras adotou Azuhli como pseudônimo, anagrama de seu próprio nome. Em suas obras, a artista escolhiu retratar diversos corpos femininos em sua forma e sentimentos reais, fora dos "padrões" estéticos, utilizando cores fortes e vibrantes nas telas.



Relembre | Ateliês do Pocinho: Azuhli e outros artistas abrem espaços de trabalho para visitantes Azuhli também era integrante do Conselho Consultivo de Leitores do O POVO. Em sua última publicação no Instagram, compartilhou um vídeo que revelava um pouco do processo criativo da obra em que estava trabalhando. "Mais do que artista, Azuhli era uma espécie de símbolo, ela representava toda uma geração. A gente não perde só uma artista, perde alguém que gerava muita identidade com o público", lamenta o galerista Leonardo Leal, que organizou mostras com a artista.

Relembre | Azuhli estampa capa especial do O POVO "Ela tinha ligações no Brasil inteiro. Expôs em Brasília, em São Paulo, tinha abertura em muitos estados. Tem obra dela nos Estados Unidos. Ela não era uma artista de um só lugar", completa Leonardo. Relembre | Azuhli celebra o amor diverso em mostra na Galeria Leonardo Leal "A notícia que eu não queria ler. Meu Deus, Azuhli. nunca te esquecerei", lamentou o cantor Marcos Lessa nas redes sociais. Também se despediu o artista plástico Sérgio Gurgel: "Quando um artista se vai, ele leva uma parte de nós e uma parte do mundo também". FORTALEZA, CEARÁ, 16-12-2022: Realização do Open Estúdios Pocinho, onde artistas abrem seus estúdios de arte para o público, no Palácio Progresso. Na foto, a artista Azuhli. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS Sobre a própria produção, a artista elaborou, em entrevista ao Vida&Arte em 2021: "Sinto-me livre para reproduzir sensações que ficam ao acordar e tentarmos lembrar do que sonhamos. Por isso, alguns personagens podem parecer flutuantes em meio ao cenário da pintura ou o destaque para símbolos presentes na composição".