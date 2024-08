Zepelim: Luiz Lins prepara novos projetos para depois do Festival

Na noite desta sexta-feira, 23, durante passagem de som para apresentação no Festival Zepelim, Luiz Lins revelou ao Vida&Arte que pretende lançar músicas novas ainda neste mês.

Com show marcado para às 16h45min, no Palco Sol, na terceira edição do festival de música em Fortaleza, o artista pernambucano aproveitou para comentar sobre as expectativas para o evento.



“Eu tô preparando já há um tempo, há um ano, na verdade, alguns trabalhos singulares assim, pra ir trabalhando eles de maneira individual. E é pra já, pra perto. [É para lançar] Este mês ainda”, revela o artista natural de Nazaré da Mata, em Pernambuco.