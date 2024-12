UFC entrega medalha para servidores que marcaram história dos 70 anos da instituição

A Universidade Federal do Ceará (UFC) realizou a primeira solenidade de entrega da medalha UFC 70 anos para 140 homenageados nesta segunda-feira, 16, data que celebra as sete décadas de existência da instituição. Inicialmente, 126 pessoas ligadas internamente à UFC receberam o reconhecimento na Concha Acústica da Reitoria, em Fortaleza, nesta primeira etapa. Outras 14 pessoas de vínculo externo à Universidade receberão a medalha nesta terça-feira, 17.

Entre os homenageados, estava o jornalista e professor aposentado Ronaldo Salgado , considerado uma das referências da comunicação cearense. Durante a celebração, o jornalista expressou profunda gratidão e emoção pela homenagem, destacando seus 34 anos de ligação com a UFC, como aluno e professor. “Uma relação absolutamente cordial, produtiva, de respeito, afeto, amor e compromisso com a atividade docente”, disse.

“A universidade estava vazia e eu perguntei o porquê. Falaram que ela estava de greve. Aí eu: “e onde é que o povo tá? No campus do Pici”, aí eu fui pra lá. Eu fiquei assim fascinada pelo movimento. Aliás, depois de tanto tempo, eu sou fascinada até hoje. Eu acho assim, sabe que a gente nunca, nunca em momento algum tem que abrir mão daquilo que a gente acredita e dos direitos dos trabalhadores”, destaca a aposentada.

Para a servidora técnica aposentada pela UFC, Tieta Eusébio, 67, que atuou como operadora de caixa no Restaurante Universitário (RU) por 32 anos, a instituição marcou tanto a sua trajetória profissional como contribuiu para se inserir no movimento sindical. A aposentada disse que o primeiro trabalho como servidora foi participar de uma greve.

O professor, que atuou nos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda da instituição, destaca que uma das suas principais contribuições à UFC foi a publicação e coordenação da revista Entrevista por 25 anos. “Um trabalho que envolvia produção, pauta, captação, redação, edição e publicação da revista. Ela oferece essa perspectiva de ter uma atuação profissional no campo do jornalismo antes mesmo de entrar no mercado profissional”, comenta.

Universidade celebra 70 anos de existência

Nesta segunda-feira, 16, a instituição celebrou os 70 anos de existência. Para comemorar as sete décadas, a Universidade vem realizando atividades em alusão às comemorações desde o início de dezembro, além de outros projetos ao longo do ano. Nesta semana, do dia 16 a 19 de dezembro, a UFC realiza homenagens, lançamento de livros e festivais de cultura e música.

Amanhã, além do novo ciclo de entrega de medalhas aos homenageados, haverá o lançamento do livro da Caravana UFC 70 Anos, seguido da abertura da exposição da Caravana UFC 70 Anos, com registro da passagem da caravana por 52 municípios. A cerimônia acontederá no Salão Nobre da Reitoria da UFC.

Confira a programação completa:

Terça-feira, 17 de dezembro