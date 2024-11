Festival Elos marca expectativas para chegada de Liniker em Fortaleza

A 6ª edição do Festival Elos é marcada por expectativa do público para o show de Liniker Crédito: Fernanda Barros/O POVO

A Praia de Iracema foi palco, por mais um ano, do Festival Elos. Chegando à sexta edição, o evento de música e arte deve reunir mais de 40 mil pessoas no Aterrinho no sábado, 23, e no domingo, 24, com diversas atrações musicais e ações culturais para toda a família. Localizados na primeira fileira, logo em frente ao palco principal, Ana Ariella, 43, conta que as expectativas para a noite de hoje estão "altíssimas".

A professora afirma estar "alucinada" para assistir ao show da artista paulista e que aguarda esse momento desde o dia em que a programação do Festival Elos foi divulgada.

Também no "front", Larissa Sibele, 29, descreve que a noite de hoje deve ser "uma das melhores". A psicóloga revela também aguardar o show da Liniker, mas que não deixa de curtir as outras atrações que embalam o fim de tarde na famosa P.I. Festival Elos: ritmo de samba embala a tarde de domingo Ao pôr do sol, o coletivo Samba e Água Fresca, formado pelos cantores Belinho, Dipas, Gabi Nunes e Theresa Raquel, animam o público com o gênero musical mais democrático e brasileiro: o samba. "Uma das propostas principais do coletivo é trazer o samba de uma forma democrática e gratuita, e ocupar a Cidade tranquilamente e mais cedo mesmo", comenta Dipas sobre as razões dos músicos se apresentarem ainda de dia.

"Eu acho que, talvez, o mais emocionante desta noite é trazer o samba e pagode para um palco de um festival que está recebendo artistas de outros gêneros. Isso mostra que o nosso estilo está ocupando outros espaços, inclusive, em programação mais alternativas", acrescenta o músico. Com programação iniciada às 16 horas, o evento contou com a presença intensa de atrações locais, evidenciando a produção artística do Ceará.

Entre os destaques, o coletivo Sound System Comme Inna Di Dance – que se apresentou tanto no sábado quanto na tarde deste domingo –; Pra Quem Gosta é Bom; Bloco Mambembe e Luxo da Aldeia – que animaram o sábado, dando uma prévia do Carnaval de 2025. Além disso, o domingo ainda apresentou Mulher Barbada, Camaleoa e Agê (que participaram da apresentação “Bárbara!”). "Aqui é muito bom, é muito boa essa sensação de estar na praia e poder ver show de graça junto com a família, tudo isso com muito alegria e segurança", comenta Erotilde Moreira, 61, que acompanha o evento junto da mãe, Maria Edite, 84, e da amiga portuguesa, Maria João, 51 - que curtiu o evento pela primeira vez na Capital.

Chico Pinheiro realiza agenda em Fortaleza pela primeira vez; VEJA datas Festival Elos: idealizador compartilha expectativas por 6ª edição Paulo Victor Feitosa é o idealizador e diretor do Festival Elos Crédito: Fernanda Barros/O POVO "Eu tô muito feliz, a sexta edição do Festival dessa magnitude. A gente sabe da dificuldade de realizar, mas podemos contar com um equipe com várias produtoras da cidade que, de fato, têm se dedicado com muito carinho ao Elos", inicia Paulo Victor Feitosa, idealizador e diretor do Festival Elos.