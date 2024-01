Pré-Carnaval 2024: Luxo da Aldeia homenageia Fausto Nilo em show

Bloco Luxo da Aldeia apresenta repertório com o tema "80 Carnavais", em homenagem ao cantor e compositor Fausto Nilo. Show acontece nesta sexta-feira, 12, na Praça do Ferreira

O primeiro grito de Pré-Carnaval acontece nesta sexta-feira, 12, na Praça do Ferreira. O bloco Luxo da Aldeia inicia a folia às 18 horas com show em homenagem aos 80 anos do músico e poeta Fausto Nilo. Com o título “80 Carnavais”, a temática do grupo revisita um trecho da música “Lua de Papel”, que enaltece a alegria de carnavais apesar das intempéries da vida.

“O Fausto é uma das maiores referências na nossa formação de repertório. É um artista que leva o Carnaval. Sempre foi muito gentil e solícito com a gente. Já subiu no palco e cantou conosco, nos presentou com uma canção. Enfim, sobram motivos para gente homenagear”, defende João Paulo Martins, 43, vocalista e um dos fundadores do bloco.

