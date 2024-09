Fausto Nilo é homenageado pela União Brasileira de Compositores

O compositor e arquiteto cearense Fausto Nilo será homenageado pela União Brasileira de Compositores (UBC) com a Medalha UBC, honraria criada pela organização com a proposta de reconhecer e celebrar as criações musicais dos artistas brasileiros.

Com trajetória na música iniciada na década de 1970, Fausto Nilo possui inúmeras canções que chegaram a ser gravadas por grandes nomes da MPB, como Fagner, Elba Ramalho, Moraes Moreira, Maria Bethânia e outros.

Filiado à União Brasileira de Compositores desde 1992, o cantor e compositor possui 327 composições de sua autoria cadastradas na entidade.