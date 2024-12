Boas-vindas de 2024: lembre os bebês famosos que chegaram este ano

Um dos nascimentos mais esperados do ano foi o filho de Justin Bieber com Hailey.

Além de casais construindo sua família, algumas polêmicas marcaram o ano, como o nascimento da terceira filha de Neymar. Outra surpresa envolveu Dave Grohl, músico do Foo Fighters, que anunciou um filho fora do casamento.

Mirella Santos , conhecida como uma das Gêmeas Lacração, deu à luz sua primeira filha em 7 de fevereiro. Chamada de Luna, a bebê é fruto do casamento da influenciadora com o surfista Gabriel Farias.

Falando de artistas fora do Brasil, a filha dos atores Robert Pattinson e Suki Waterhouse nasceu no fim do mês de março. A confirmação do nascimento e do gênero do bebê foi divulgada apenas semanas depois pela cantora.

Gabriela Pugliesi usou as redes sociais para anunciar o nascimento de Massimo, seu segundo filho, fruto do relacionamento com o cantor Túlio Dek, em 16 de fevereiro.

Fabiano Menotti e Gaby Menotti: Izabela

Em 25 de abril nasceu a segunda filha do músico Fabiano Menotti, irmão e dupla musical de César Menotti. Gaby Menotti, esposa do músico, contou nas redes sociais que a bebê se chama Izabela.

Casados há 14 anos, Fabiano e Gaby já eram pais de Julia, que tem 9 anos de idade.

Neymar e Amanda Kimberlly: Helena

Helena, filha de Neymar Jr. com Amanda Kimberlly, nasceu no dia 3 de julho. Além dela, o jogador também é pai de Davi Lucca, que nasceu em 2011, e de Mavie, que nasceu em 2023.

A caçula é fruto de uma relação extraconjugal de Neymar com Amanda, enquanto o atacante ainda se relacionava com Bruna Biancardi, mãe de Mavie. Ele ainda anunciou no Natal que Biancardi está a espera de um segundo filho.

Neymar e um dos primeiros registros dele com Helena Crédito: Reprodução/Instagram

Vanessa Hudgens e Cole Tucker: nome não revelado

A atriz Vanessa Hudgens, conhecida por seu papel em “High School Musical”, confirmou o nascimento de sua primogênita em 3 de julho. A data marcou também o aniversário de 28 anos do jogador de beisebol, Cole Tucker, o marido da atriz e pai da bebê cujo nome não foi divulgado.

Vanessa revelou na época estar “desapontada por ter sua privacidade desrespeitada” após terem vazado fotos suas deixando a maternidade.

Leandra Leal e Guilherme Burgos: Damião

A atriz Leandra Leal deu à luz seu caçula em 6 de agosto. Damião é fruto de seu casamento com o fotógrafo Guilherme Burgos. Os dois estão juntos desde 2019.

Ela já era mãe de Júlia, de 10 anos, de seu antigo relacionamento com Alexandre Youssef.

Mel Fronckowiak e Rodrigo Santoro: Cora

Mel Fronckowiak e Rodrigo Santoro, de 48, anunciaram o nascimento da segunda filha em 12 de agosto. Eles explicaram que Cora nasceu um pouco antes do esperado, mas chegou com saúde.

Juntos há 12 anos, os atores já são pais de Nina, de 7 anos. Eles optaram por preservar a imagem dos filhos; por isso, evitam publicar fotos nas redes sociais.

Justin Bieber e Hailey Bieber: Jack Blues

Uma das gestações mais aguardadas, Justin Bieber e a modelo Hailey anunciaram o nascimento de Jack Blues em uma publicação nas redes sociais no dia 23 de agosto. Eles mantêm vida do pequeno longe dos holofotes.

Justin assumiu o relacionamento com Hailey em março de 2018 e eles se casaram em outubro de 2019. Os dois se conhecem desde 2009, durante o auge de “Baby” e “One Time”.

Cardi B e Offset: Blossom

A rapper norte-americana Cardi B deu à luz seu terceiro filho, uma menina, que chegou ao mundo no dia 7 de setembro, mais um fruto do relacionamento com o rapper Offset.

A artista revelou a gravidez durante o processo de separação do rapper, com quem estava casada desde 2020. Apesar de não confirmado, fãs especulam que o nome da nova herdeira seja Blossom.

Cardi B deu à luz Blossom Crédito: Reprodução/Instagram

Ashley Tisdale e Christopher French: Emerson

No mesmo dia que Cardi B, Ashley Tisdale anunciou o nascimento de Emerson Clover, sua segunda filha, também em 7 de setembro.

A intérprete de Sharpay Evans na trilogia de “High School Musical” é casada com Christopher French, e os dois já são pais de Jupiter.

Virgínia e Zé Felipe: José Leonardo

Em 8 de setembro nasceu José Leonardo, terceiro filho da influenciadora digital Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe. O nome foi escolhido como uma forma de homenagem ao pai, José Felipe, e ao avô, o cantor sertanejo Leonardo.

A terceira gravidez foi anunciada em janeiro. O menino é irmão de Maria Alice e Maria Flor, frutos do relacionamento vivido entre a influenciadora digital e o cantor.

Sthefany Brito e Igor Raschkovsky: Vicenzo

A atriz Sthefany Brito viveu o parto de seu segundo filho, Vicenzo, fruto da união com o empresário Igor Raschkovsky em 9 de setembro.

Ela já é mãe de Enrico, de 4 anos, e em agosto deste ano celebrou seis anos de casada com Igor.

Iza e Yuri Lima: Nala

A cantora Iza deu à luz sua filha Nala em 13 de outubro. A menina nasceu fruto do relacionamento da artista com o jogador de futebol, Yuri Lima.

Os dois romperam a relação ainda durante a gestação da cantora devido a uma traição do jogador paulista. Eles teriam voltado após Iza pedir que Yuri deixasse seu cargo no Mirassol e que não retornasse ao futebol profissional.

Iza deu à luz Nala, su primeira filha Crédito: Reprodução/Instagram

Margot Robbie e Tom Ackerley: nome não revelado

Mais uma mamãe de primeira viagem, Margot Robbie, atriz que protagonizou “Barbie”, deu à luz seu primeiro filho em 17 de outubro. A criança é fruto de seu relacionamento com o produtor britânico Tom Ackerley.

Amigos e familiares do casal ficaram em silêncio sobre as notícias do bebê para proteger sua privacidade. O nome do menino não foi revelado.

Chay Suede e Laura Neiva: Ana

O casal de atores Chay Suede e Laura Neiva celebraram a chegada da terceira filha, chamada Ana, em 9 de novembro.

Os dois estão juntos desde 2014 e se conheceram durante a gravação de um filme em 2013. O casal tem outros dois filhos, Maria, quatro anos, e José, três.

Viih Tube e Eliezer: Ravi

Um dos últimos nascimentos do ano, Ravi, filho da influenciadora digital Viih Tube e do ex-BBB Eliezer nasceu em 11 de novembro. O bebê tem uma doença rara e grave, mas sem relação com as complicações que Viih sofreu durante o parto.

A família não especificou qual o diagnóstico de Ravi, mas contou que ele precisou ficar com um cateter no coração. Viih Tube e Eliezer também são pais de Lua, de 1 ano e 7 meses.

Viih Tube deu à luz Ravi, seu segundo filho Crédito: Reprodução/Instagram

Luan Santana e Jade Magalhães: Serena

Serena, primeira filha de Luan Santana e Jade Magalhães, nasceu neste sábado, 28 de dezembro. O sertanejo e a influenciadora anunciaram a gravidez em julho deste ano.

A chegada da menina pegou os fãs de surpresa, isso porque o artista disse recentemente em uma entrevista que a pequena estava prevista para nascer em 12 de janeiro.

Bebês aguardados para em 2025

Muitos nascimentos surpreenderam em 2024, mas alguns anúncios para o próximo ano também foram inesperados, entre eles o de Manu Gavassi.

Além dela, a cantora Lexa e a influenciadora Maíra Cardi compartilharam que serão mamães em 2025. Bruna Biancardi e Neymar anunciaram na noite deste Natal a gravidez da segunda filha do casal.

O também jogador de futebol Richardson revelou que está à espera de um filho com Amanda Araujo. Outro casal muito querido que aguarda um bebê para o ano que vem é a cantora Ludmilla e sua esposa Bruna Gonçalves.

Entre os nomes com carreira internacional que passam pela gestação estão a modelo brasileira Gisele Bündchen e as atrizes Megan Fox e Jennifer Lawrence.