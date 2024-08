Mel Fronckowiak e Rodrigo Santoro anunciam nascimento da 2ª filha

Os atores Mel Fronckowiak e Rodrigo Santoro surpreenderam seguidores com o anúncio da nova membro da família em publicação no Instagram; Pequena nasceu antes do esperado

Na segunda-feira, 12, a atriz e escritora Mel Fronckowiak anunciou por meio de uma publicação no Instagram a chegada da segunda filha, fruto do seu relacionamento com o também ator Rodrigo Santoro. O casal já são pais de Nina, de 7 anos.

Na publicação, Mel explica que a pequena nasceu um pouco antes do esperado, mas chegou com saúde e já está em casa sob os cuidados da mãe.

“Um pouco antes do esperado, nascemos. Foi a experiência mais visceral que eu já vivi na vida e ela não me fez apenas mais forte, mas me fez perceber o tamanho infinito que eu tenho, que nós temos. Que o amor tem quando nada pode impedi-lo de existir”, escreveu a atriz.