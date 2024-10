Gisele Bündchen está grávida de namorado brasileiro, revela site

Juntos desde junho de 2023, o relacionamento do casal é mantido de forma discreta. “Gisele e Joaquim estão muito felizes com este novo capítulo de suas vidas e ansiosos para construir um ambiente de paz e amor para toda a família”, contou uma fonte ao site de entretenimento nesta segunda-feira, 28.

A modelo somente confirmou o namoro com Joaquim em março deste ano, durante entrevista ao The New York Times. “Esta é a primeira vez que saio com alguém que era meu amigo. É muito diferente.”, declarou à época.

Joaquim Valente é lutador e instrutor de Jiu-Jitsu. Gisele e seus filhos treinam na academia Valente Brothers, em North Miami Beach, na Flórida, ministrada por Joaquim.