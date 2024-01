João Gomes celebra nascimento do filho Jorge: "Nosso guerreiro"

Bebê, filho do cantor com a influencer Ary Mirelle, nasceu na noite dessa terça-feira, 16; mãe de Jorge passou por cirurgia para evitar parto prematuro

Jorge, filho do cantor João Gomes e da influencer Ary Mirelle, nasceu na noite dessa terça-feira, 16, em Petrolina (PE). O artista publicou fotos com a esposa e o bebê nas redes sociais, celebrando a chegada do pequeno.

"Seja bem-vindo, filho", escreveu o cantor na legenda das imagens. "Nosso guerreiro", adicionou. A publicação tem uma galeria, com fotos de Jorge, de João e de Ary.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

View this post on Instagram A post shared by Ary Mirelle (@arymirelle)





A mensagem faz referência à gravidez delicada de Ary. Em novembro de 2023, ela precisou passar por uma cirurgia de emergência para evitar o parto prematuro.

Ary passou por um procedimento chamado cerclagem uterina, no qual o colo do útero é costurado, com a sutura sendo removida ao fim da gestação. A cirurgia é realizada quando há risco de o colo do útero não conseguir "segurar" o feto, aumentando as chances de partos prematuros.

Segundo o site Hugo Gloss, Jorge nasceu pesando 2,465 kg e medindo 48 cm. A criança está saudável e o parto não teve complicações.

Mais notícias de celebridades