Neymar e Bruna Biancardi anunciam segunda gravidez: "Seja bem-vinda, filha"

Neymar, Bruna Biancardi, a filha do casal Mavie e o primeiro filho do jogador, Davi Lucca posaram para fotos no dia da festa de revelação do gênero da nova bebê / Crédito: Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi e Neymar anunciaram na noite deste Natal, quarta-feira, 25, a gravidez da segunda filha do casal. A influencer postou um vídeo do chá de revelação do gênero do bebê. “Estamos vivendo uma fase tããão gostosa, e não poderíamos deixar de compartilhar com vocês que ELE mais uma vez ouviu nossos pedidos e confirmou os nossos planos!”, escreveu.

Neymar e Bruna já são pais de Mavie, de um ano. Conforme o portal de notícias gshow, a gravidez já tinha sido anunciada para amigos e familiares na festa de aniversário de Mavie, em novembro. Os seguidores de Bruna já desconfiavam e comentavam as especulações nos posts da modelo. A gravidez só foi divulgada ao público após o terceiro mês de gestação. Quarta filha Neymar já é pai de Davi Lucca, 13, com Carol Dantas; de Mavie, 1, com Bianca; e de Helena, de cinco meses, com a modelo Amanda Kimberlly.