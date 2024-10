Lexa e Ricardo Vianna revelam gravidez do primeiro filho

Nesta quinta-feira, 31, a cantora Lexa anunciou sua primeira gravidez . A artista fez o anúncio através de um vídeo publicado nas redes sociais , onde ela aparece ao lado do noivo Ricardo Vianna, pai do bebê.



“Esse bebê foi tão desejado e está sendo tão amado. Filho(a) mamãe pediu muito pra Deus que você viesse, e hoje, mamãe só louva a Deus pela sua vida!”, continuou a funkeira.

Lexa é pedida em casamento por Ricardo Vianna na Noruega

Lexa foi pedida em casamento pelo ator Ricardo Vianna, durante viagem à Noruega, em 26 de fevereiro deste ano.

O anúncio foi feito por Vianna em seu perfil do Instagram. “ELA DISSE SIIIIM!! A vida é uma caixinha de surpresas. De Noronha até a Noruega. Do calor até o frio acima do ártico”, escreveu o ator.