Megan Fox anuncia gravidez de 1º filho com Machine Gun Kelly

A atriz Megan Fox está grávida do primeiro filho com o rapper Machine Gun Kelly. A novidade foi revelada pela própria artista em publicação no Instagram nesta segunda-feira, 11.

“Nada nunca esteve perdido. Bem-vindo de volta”, escreveu na postagem. A nova gestação de Megan surge um ano após a atriz ter sofrido um aborto espontâneo, também de um filho com o cantor estadunidense.

