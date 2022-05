Gabriela Pugliesi anuncia gravidez do primeiro filho

Nesta segunda-feira, 9, a influenciadora Gabriela Pugliesi anunciou que está grávida do primeiro filho com o artista plástico Túlio Dek. “Foi mais uma provação na minha vida que tudo acontece na hora certa e no tempo de Deus! Espero que meu relato conforte e dê esperança para quem precisa”, escreveu em publicação no Instagram. A influenciadora ainda lembrou os diversos tratamentos que fez para engravidar no passado, quando estava em um relacionamento com Erasmo Viana, e revelou que, desta vez, a gravidez não foi planejada.

“Até o ano passado eu estava em outra relação e tentei engravidar com todos os tratamentos que existem, tomando hormônio sem pause por mais de um ano. Fiz indução de ovulação, inseminação, e estava indo para a minha terceira FIV (Fertilização In Vitro), só que eu me separei antes. Foi uma fase muito pesada para mim porque eu não dividi com a minha família”, conta. Gabriela e Túlio estão juntos desde maio de 2021.

De acordo com a influenciadora, ela descobriu a notícia em março e está na 14ª semana. “Corta a história para eu aqui, um ano depois, grávida do amor da minha vida sem nenhum tratamento, sem planejar, sem tentar. Aconteceu da forma mais natural possível”, relata.

Gabriela está com 36 anos e afirma que o momento chegou quando estava vivendo “com mais fluidez”, sem tanta rigidez na rotina. Ela ainda compartilhou que a irmã, Marcela, também está grávida: “Ápice da minha vida”.

