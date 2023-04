Nasce Lua, filha de Viih Tube e Eliezer, ex-participantes do BBB

Nasceu no último domingo, 9, a filha da youtuber Viih Tube com o ex-bbb Eliezer. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 13, por meio do perfil do Instagram da bebê (@pequenalua) e do perfil pessoal dos pais. Alguns registros feitos da criança e da mãe na maternidade foram divulgados nas redes sociais.

“Assim que nasci todos se emocionaram com meu primeiro encontro com a mamãe e o papai, fui direto para o colo da mamãe, já mamei e depois me acalmei com a voz do meu apaixonado papai, que sim gente, conseguiu cortar o meu cordão! E me aguardem, porque sou ariana! Aos pouquinhos vou conhecendo mais meus titios e titias aqui, tudo no tempo da mamãe” , escreveu na postagem que fez para o Instagram.



Anúncio da gravidez da Viih Tube



“Não foi planejado, aconteceu e terá todo nosso amor”, afirmou Viih em nota enviada à imprensa. "Acredito que a vida nos surpreende e tudo acontece no tempo certo. Esse ano foi marcado por uma virada de chave na minha vida e realizo mais um sonho! A família da Viih se tornou a minha desde que nos conhecemos e, de fato, somos uma família agora. Eu não poderia estar mais feliz em ser pai!", completa Eli.

O namoro entre os dois foi oficializado em agosto com uma surpresa em Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo, na véspera do aniversário de 22 anos da influenciadora.

