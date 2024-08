Leandra Leal anuncia nascimento do filho Damião: 'chegou com amor e saúde'

Nesta sexta-feira, 16, a atriz Leandra Leal anunciou o nascimento do seu primeiro filho com Guilherme Burgos. Nascido no dia 6 de agosto, o primeiro fruto do relacionamento entre a atriz e o cineasta foi batizado com o nome Damião.

Leandra, famosa por seus papéis nas novelas Cheias de Charme e Império, já tinha uma filha, adotada durante seu antigo relacionamento com o diretor Alê Youssef, de quem se separou em 2018. Júlia, de 10 anos, foi adotada em 2016, quando tinha dois anos. A irmã mais velha já apareceu em um registro ao lado de Damião, em postagem celebrada por sua mãe.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Bridgerton": Netflix escolhe atriz que fará par romântico de Benedict; SAIBA quem será