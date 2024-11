Viih Tube e Eliézer anunciam nascimento do segundo filho, Ravi

Ravi, segundo filho de Viih Tube e Eliézer, nasceu na segunda-feira, 11 Crédito: Reprodução/Instagram @eliezer

Nasceu na segunda-feira, 11, Ravi, segundo filho da influenciadora Viih Tube e de Eliézer, ex-BBB 22. A novidade foi compartilhada pela youtuber em seu perfil no Instagram nesta terça-feira, 12. Na postagem em seus Stories, Viih Tube informou que Ravi nasceu às 19h49min, com 3,76 kg e 49 cm. Ravi agora faz companhia à Lua di Felice, primeira filha do casal e hoje com 1 ano e 7 meses.

A segunda gravidez havia sido anunciada no café da manhã com Ana Maria Braga no programa Mais Você, da TV Globo, em abril. À época, Viih Tube estava com 12 semanas de gravidez. O casal ficou noivo oficialmente durante a gestação de Ravi.