Ludmilla anuncia gravidez do 1º filho com Brunna Gonçalves

Em turnê pelo Numanice 3, a cantora Ludmilla aproveitou o show realizado neste sábado, 9, em São Paulo, para anunciar que está à espera do primeiro filho com a bailarina Brunna Gonçalves, com quem é casada desde 2019.

A notícia foi compartilhada em vídeo exibido no telão do palco. Nas imagens, a cantora aparece pintando um quadro enquanto Brunna dança com movimentos sutis. Ao final, a cantora revela a pintura de um bebê.