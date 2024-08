Nasce Jack, primeiro filho de Hailey e Justin Bieber

Nasceu na noite dessa sexta-feira, 23, Jack Blues Bieber, o primeiro filho do cantor Justin Bieber com a modelo Hailey Bieber. A notícia foi confirmada por Justin em seu perfil no Instagram. Na publicação, que tem a foto do pé do bebê, ele dá as boas-vindas ao filho: “Welcome home Jack Blues Bieber”, diz a legenda.

Justin Bieber faz show privado em casamento do filho do homem mais rico da Ásia; VEJA



A publicação logo gerou comoção entre os fãs. Na manhã deste sábado, 24, a foto já contava com mais de 12,4 milhões de curtidas. Hailey publicou a postagem de Justin nos stories do seu perfil no Instagram.