Jennifer Lawrence anuncia sua segunda gravidez

Atriz revelou a sua gravidez á revista Vogue neste domingo, 20, após ser vista com look de barriga de fora no sábado, 19

Conhecida por seus grandes papeis em filmes como “Jogos Vorazes” e “Não olhe pra cima”, a atriz foi vista em Los Angeles com uma barriga de fora, o que fez muitas pessoas suspeitarem que a atriz estaria grávida.

O anúncio veio após especulações sobre sua segunda gravidez que começaram nesse sábado, 19, após a atriz ser vista com look de barriga de fora.

A atriz Jennifer Lawrence anunciou neste domingo, 20, que está grávida do seu segundo filho. Casada com o diretor de arte Cooke Maroney, os dois já são pais de Cy Maroney, de 2 anos e 8 meses.

Lawrence teve seu primeiro filho em fevereiro de 2022, fruto do seu casamento com Cooke Maroney, com quem é casada desde 2019.

Atualmente, a atriz assumiu um novo cargo como produtora executiva em Hollywood.

Jennifer Lawrence lançará documentário

Ela vai estrear um documentário que discute temas como a proibição do aborto no estado do Texas, previsto para ser lançado em 25 de outubro próximo.