Virgínia e Zé Felipe anunciam nascimento de terceiro filho

O casal divulgou nota à imprensa com informações da chegada do novo filho, que nasceu em Goiânia às 17 horas, “pesando 3.590 kg e com 49,5 centímetros” .

A gravidez de Virgínia foi anunciada em janeiro de 2024, e a escolha do nome faz uma referência ao avô do garoto, o cantor Leonardo. “Obrigada, Deus, pela dádiva de sermos pais pela terceira vez, 2024 começou com tudo!”, escreveu em postagem na época.

Virgínia e Zé Felipe anunciam chegada de José Leonardo: juntos desde 2020



O casal Virgínia e Zé Felipe assumiu o relacionamento em meados de 2020 e se casaram em cerimônia íntima meses depois.

“No segundo dia que nos vimos pessoalmente, Zé Felipe me pediu em namoro. Com 15 dias, já estávamos morando junto, com dois meses, engravidei e com cinco meses, casamos”, revelou a influenciadora em entrevista ao Fantástico em 2022.

Os dois compartilham seu dia a dia com os fãs nas redes sociais, inclusive as interações com as duas filhas, Maria Alice e Maria Flor.