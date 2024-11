Chay Suede e Laura Neiva anunciam o nascimento da terceira filha

A atriz também fez uma publicação sobre o nascimento da filha. Com uma legenda que revelava a data de nascimento e o nome da bebê, Laura compartilhou com os internautas uma foto em um momento carinhoso com a pequena Ana.

Chay Suede e Laura Neiva usaram as redes sociais neste domingo, 10, para anunciar o nascimento da terceira filha do casal, Ana. A nova integrante da família nasceu na sexta-feira, 8.

O casal está junto desde 2014, mas a união foi oficializada apenas em 2019, e já tem dois filhos juntos — Maria, de 4 anos, e José, de 2 anos. Eles apenas descobriram o sexo do terceiro filho durante o parto, pois era um desejo da atriz ter a surpresa.

Em setembro, Chay se declarou para a esposa na época do aniversário dela. “Nesses dez anos, você ampliou todas as minhas possibilidades, é mais fácil e mais gostoso sonhar do seu lado, olhar pra vida através dos seus olhos e aprender com a sua generosidade e simplicidade que ainda me chocam, mesmo depois de dez anos”, escreveu em um trecho da publicação.