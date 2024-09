Músico Dave Grohl anuncia nascimento de filha fora do casamento

Líder do Foo Fighters, Dave Grohl revelou que teve filha fora do casamento com a diretora Jordyn Blum

Crédito: The Town/Fernando Schlaepfer/Divulgação

O músico estadunidense Dave Grohl revelou nesta terça-feira, 10, o nascimento de sua filha mais nova. Em publicação no seu perfil do Instagram, o líder da banda Foo Fighters declarou que a recém-nascida foi fruto de uma “relação fora do casamento”.

“Recentemente eu me tornei pai de uma bebê, nascida fora do meu casamento. Eu planejo ser um pai amoroso e presente para ela”, contou o cantor e guitarrista de uma das bandas de rock mais populares no mundo.

