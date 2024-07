"Vai e volta": oito prefeitos cearenses retornaram aos cargos em 2024, após afastamentos

Prefeitos do retorno mais recente ao mais antigo: Flávio Filho (PT), Simone Tavares (PSB), Dário Coelho (MDB), Antônio Almeida Neto (MDB), José Braga Barrozo, Dilmara Amaral (Republicanos), Bruno Figueiredo (PDT) e Ednaldo Lavor (PSD) Crédito: Reprodução/Instagram/Montagem/O POVO

Apenas nestes sete primeiros meses de 2024, oito prefeitos retornaram aos postos, após terem sido afastados das prefeituras dos seus respectivos municípios. Os motivos dos afastamentos vão desde acusações de crimes eleitorais até suspeitas de nepotismo, corrupção, fraude em licitações e em pagamentos, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Na maior parte dos municípios - cinco -, os gestores foram alvos de operações do Ministério Público do Ceará (MPCE), que levaram a um afastamento. Em outros dois, Limoeiro do Norte e Pacajus, as determinações partiram da Câmara dos Vereadores. Já em Iguatu, os gestores tiveram os mandatos cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os retornos ocorreram após os prefeitos entrarem com os pedidos na Justiça. Em alguns casos, o processo foi subindo até atingir as instâncias mais altas do Judiciário. Em Iguatu, o caso foi decidido pelo, na época, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes. Já em Acopiara, Amontada, Caridade e Santa Quitéria, as decisões foram tomadas por ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Essa mudança na instância foi utilizada como justificativa para retorno em alguns casos, sendo eles: Acopiara, Amontada e Santa Quitéria. Nestes municípios, as defesas alegaram que a Justiça estadual não tinha competência para julgar as acusações, que deveriam partir do âmbito federal. Com a saída dos gestores, alguns municípios enfrentaram situações de conflitos políticos entre membros do Executivo e Legislativo. Como alguns dos gestores eram rompidos com os vices, por exemplo, algumas das trocas foram marcadas por acusações de oportunismo e até manobras para impedir que o vice ou o respectivo sucessor assumisse a Prefeitura. São os casos de Caridade, Acopiara, além de Iguatu, onde assumiu o presidente da Câmara. Nos casos de Amontada, Pacajus e da própria Iguatu, foram afastadas as chapas, ou seja, tanto o prefeito quanto o vice, que acabaram voltando juntos. Em Pacajus, inclusive, houve uma nova reviravolta, quando após ter retornado ao cargo, o prefeito Bruno Figueiredo (PDT) renunciou para, segundo ele, dar espaço ao companheiro de gestão.