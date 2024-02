Prefeita de Limoeiro do Norte volta ao cargo após decisão do TJCE

Na ação, a prefeita alegou que, no dia 8 de fevereiro de 2024, durante a realização da 1ª Sessão Extraordinária do 4º Período Legislativo, foi "surpreendida" com a notícia de recebimento de denúncia por suposta prática de crimes de responsabilidade , pelo Poder Legislativo Municipal local, ocasião em que foi afastada do cargo de prefeita durante o trâmite do processo político administrativo.

Por decisão do desembargador Fernando Ximenes, voltou ao cargo nesta segunda-feira, 19, a prefeita interina de Limoeiro do Norte, Dilmara Amaral (Republicanos). A gestora teve o pedido de liminar negado na comarca do município , mas recorreu e conseguiu o retorno ao cargo.

Ela afirma que a sessão legislativa teria sido "marcada por ilegalidades cometidas pelo impetrado, de modo que entende que a Câmara dos Vereadores de Limoeiro usurpou a competência do Poder Judiciário". A prefeita foi suspensa das atividades com 13 votos favoráveis, incluindo os de alguns vereadores de sua base. Por meio do perfil nas redes sociais, a prefeita afirmou ter sido vítima de um golpe do Poder Legislativo.

Dilmara foi acusada de indicar aos cargos de assessora de contabilidade e assessor de licitações, pessoas não contavam com experiência prévia nas funções, o que sugeria uma possível indicação tendenciosa. A denúncia cita fotos da gestora com nomes indicados e participação da assessora em "amigos secretos" em companhia da prefeita. Ainda insinuam que ambos teriam exercido o cargo sem estarem contratados formalmente e que a prefeita usou "aparelhos estatais para fim de promoção pessoal".

Ela chegou ao cargo após o "sumiço" do prefeito eleito, caso que foi investigado por meses pelo Ministério Público do Ceará (MPCE). O órgão pediu o afastamento dele por 90 dias, a fim de evitar ilícitos diante da ausência do gestor do município.

No entanto, o juiz substituto João Gabriel Amanso da Conceição, havia considerado que a decisão da Câmara de aceitar e julgar a suposta denúncia era uma decisão política e dentro das atribuições dos vereadores. Ele negou o retorno.

Justiça reverte afastamento

O desembargador viu de outra forma ao considerar que "existem elementos que evidenciem a

probabilidade do direito, uma vez que o afastamento cautelar da ora recorrente contrariou as normas de processo e julgamento".

"Ante o exposto, defiro o efeito ativo requestado, a fim de reformar a decisão interlocutória impugnada para suspender os efeitos e a eficácia dos atos praticados na Sessão Extraordinária que determinou o afastamento da agravante do cargo de Prefeita Municipal do Município de Limoeiro do Norte e, por conseguinte, determinar a sua imediata recondução ao cargo em epígrafe", afirmou na decisão.