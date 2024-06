Prefeito e 6 secretários de Itapiúna são afastados acusados de fraude

O prefeito de Itapiúna, Dario Coelho (MDB), e mais seis secretários municipais foram afastados pela Justiça pelo prazo de 90 dias. Eles são investigados por possíveis fraudes na contratação de mão de obra por meio de cooperativas.

Foram afastados os secretários que atuam nas áreas de assistência social, educação, esporte, finanças, obras, saúde e trabalho. Foram afastados ainda o pregoeiro e a coordenadora do setor de Compras da Prefeitura.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O possível esquema é investigado pela operação "Pedra Negra", do Ministério Público do Estado do Ceará, por meio do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc) e da Promotoria de Justiça de Itapiúna. A operação tem apoio da Polícia Civil e foi deflagrada nesta quinta-feira, 6.