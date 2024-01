Após um ano afastado, prefeito de Iguatu volta ao cargo por decisão de Alexandre de Moraes

Decisão do ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, autorizou o retorno de Ednaldo Lavor (PSD) e Franklin Bezerra (PSDB) aos cargos, respectivamente, de prefeito e vice-prefeito do município de Iguatu. O ministro suspendeu a liminar que determinava o afastamento dos dois. Com isso, a chapa eleita em 2020 retorna imediatamente ao cargo e decisão deve ser cumprida dentro de 24 horas.

No texto, o ministro avalia que já se passou mais de um ano desde que o gestor foi afastado e a previsão era de que o caso só voltaria à Corte a partir de fevereiro deste ano. "Diante da prorrogação do pedido de vista pelo ministro Nunes Marque, o passado mais de 1 (um) ano da primeira liminar, e com a perspectiva de julgamento do REspEL apenas a partir de 2/2024, o caso importa nova reflexão, especialmente porque o Prefeito se encontra alijado do cargo pelo qual eleito em período próximo às eleições municipais de 2024", escreve o ministro na decisão proferida na terça-feira, 2.

"Assim, em prestígio ao resultado das urnas, mostra-se eficaz, neste momento, o retorno do prefeito e vice-prefeito eleitos em 2020, demonstrada cabalmente a presença do “fumus boni iuris” e principalmente, do 'periculum in mora'", disse ainda o ministro. O mesmo argumento foi usado para autorizar o retorno do prefeito de Pacujá.