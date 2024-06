Prefeito de Itapiúna retorna ao cargo após determinação da Justiça; entenda

O prefeito de Itapiúna, Dário Coelho (MDB), retornará à Prefeitura após ter o afastamento suspenso pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE). O gestor, junto de seis secretários municipais foram afastados das funções por 90 dias no último dia 6 de junho, sob acusações de fraudes na contratação de mão de obra por meio de cooperativas.

A decisão acata um recurso da defesa do prefeito, que diz respeito apenas ao retorno dele e, em específico, à proibição de frequentar órgãos públicos municipais. Ou seja, os outros secretários seguem afastados e o próprio Dário continua sob investigação, apesar de retornar ao cargo no Executivo.

Os advogados do gestor alegaram “a inexistência de vínculo entre o chefe do executivo e os atos ditos ímprobos”. Ao analisar os argumentos, o desembargador Durval Aires Filho, da comarca de Capistrano, considerou que “as circunstâncias dos autos, [..] revelam que o afastamento cautelar do chefe do Poder Executivo Municipal é extremamente gravosa, tomada em momento inicial da lide no bojo de ação cautelar preparatória”.