MPCE vai ganhar nove promotorias para intensificar atuação no combate à criminalidade no Ceará

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) vai ganhar nove promotorias de justiça espalhadas pelo Estado para reforçar a atuação do órgão no combate à criminalidade. Serão sete em Fortaleza, uma em Caucaia e uma em Sobral. A criação das novas unidades foi aprovada nesta terça-feira, 25, pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece).

Em Fortaleza, serão criadas as promotorias 192ª, 193ª, 194ª, 195ª, 196ª, 197ª e 198ª. Elas atuarão na área de delitos de organizações criminosas ou no júri. As promotorias de Caucaia e Sobral não serão especializadas.