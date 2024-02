Limoeiro: vice-prefeita que assumiu na licença de prefeito 'sumido' é afastada e denuncia 'golpe'

Prefeita interina Dilmara Amaral foi acusada de indicar para cargos no Executivo, funcionários sem experiência Crédito: Reprodução/Facebook

A Câmara Municipal de Limoeiro do Norte votou, nesta quinta-feira, 8, pelo afastamento da prefeita interina Dilmara Amaral (Republicanos) do cargo. Acusada dos crimes de corrupção e fraude no direcionamento de licitações, a prefeita foi suspensa das atividades com 13 votos favoráveis, número que inclui todos os parlamentares de sua base na Câmara. Por meio de seu perfil nas redes sociais, a prefeita se pronunciou, afirmando que foi vítima de um golpe do Poder Legislativo. "Acabei de receber a informação que a Câmara votou meu afastamento como prefeita. Um golpe aplicado pelo nosso Legislativo. Quero dizer do nosso trabalho, 120 dias a frente. A população reconheceu nosso trabalho. Chamo a população para juntos lutar. É um golpe que foi aplicado. Sabemos que não é o desejo da população de Limoeiro", disse a gestora. Dilmara foi acusada de indicar aos cargos de assessora de contabilidade e assessor de licitações, que não contavam com experiência nas funções, o que sugeria uma possível indicação tendenciosa.

Dentre todos os parlamentares, apenas o vice-presidente da Casa Legislativa, José Valdir da Silva — Valdir do Suburbão — (PSB) se absteve, por entender que seria diretamente beneficiado com o afastamento. Isso porque, com a ausência do prefeito, e o afastamento da interina, quem assume a gestão municipal é o presidente da Câmara, Darlyson de Lima Mendes, o Paxá, (PSB). Assim a presidência do legislativo passaria para o próprio Valdir. Base aliada vota a favor do afastamento da prefeita interina O vereador Cabo Rubem (PL) comentou ao O POVO sobre o apoio da base da prefeita ao afastamento dela. Segundo ele, isso foi decidido de última hora, sem combinado prévio, e visa "total transparência no processo, sem interferências do Poder Executivo". "São denúncias muito graves, né? Então, assim os vereadores decidiram que para ser bem apurado sairia melhor votar pelo afastamento. Não queremos que tenha interferências do Executivo e que a transparência seja em sua totalidade. Foi tudo muito de surpresa, só tivemos conhecimento hoje quando chegamos na Casa", disse.

