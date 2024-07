Afastado em maio, prefeito de Amontada retorna ao cargo após decisão do STJ

Na operação que afastou o gestor, também foi determinado o desligamento temporário do secretário de infraestrutura, pai do prefeito

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) autorizou, nesta segunda-feira, 8, que o prefeito de Amontada, Flávio Filho (PT), volte ao comando do município, distante 175 quilômetros da capital, Fortaleza. O gestor tinha sido afastado em maio deste ano em operação que apurava possíveis irregularidades na contratação de serviços de fornecimento de combustíveis e de limpeza pública na prefeitura.

O ministro Otávio de Almeida Toledo entendeu, na semana passada, que a investigação e o afastamento do prefeito só poderiam acontecer no âmbito federal, e não estadual, como aconteceu. Durante a operação, foi o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) que determinou a quebra dos sigilos bancários e fiscal dos investigados, bem como a suspensão do exercício de função do prefeito, do controlador-geral e dos secretários municipais de Infraestrutura e de Finanças.

Na época, a Procuradoria dos Crimes Contra a Administração Pública (Procap), braço do Ministério Público do Ministério Público (MPCE), com apoio da Polícia Civil, executou 19 mandados de busca e apreensão na Prefeitura de Amontada, em residências e sedes de empresas.